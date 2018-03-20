Участник акции 18 марта в Петербурге пожаловался на избиение в полиции

В Санкт-Петербурге активист Антон Беличенко, арестованный на 10 суток за акцию с баннером "Наш кандидат – русский бунт", пожаловался на избиение в отделе полиции. Об этом "Медиазоне" рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая, которая встретилась с Беличенко в спецприемнике.

По словам активиста, его избивали полицейские и сотрудники в штатском. В частности,они "выбили" пароль от телефона и заставили дать признательные показания. При этом, в чем именно признался Беличенко — Теплицкой неизвестно. Она также отметила, что следов побоев на арестованном нет.

В день президентских выборов 18 марта активисты перекрыли проезжую часть у Исаакиевского собора, зажгли файеры и несли баннер с надписью "Наш кандидат — русский бунт". По словам одного из участников акции, они хотели показать, что среди молодежи ещё остались те, кто не готов принимать затянувшийся режим второго застоя в духе Брежнева. Ни о каком силовом бунте речи не было и нет, отметил он. Четверо участников акции были задержаны. Вчера суд арестовал Беличенко на 10 суток за нарушение порядка проведения акции.