Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы президента в России

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел с карикатурой, посвященной выборам президента в России. Фото журнальной страницы опубликовал в Фейсбуке российский галерист Марат Гельман.

На карикатуре в номере Charlie Hebdo от 14 марта, у Владимира Путина на руке марионетка, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах". За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и завязанными глазами. "Я – Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!" – произносит он.

Согласно предварительным данным, Владимир Путин на выборах президента набрал почти 77 процентов голосов, Ксения Собчак, которая называла себя "кандидатом против всех", получила около двух процентов голосов. Оппозиционер Алексей Навальныйпризвал своих сторонников бойкотировать выборы главы государства, после того, как Центризбирком запретил ему баллотироваться из-за судимости по делу "Кировлеса". В день голосования 18 марта Навальный назвал Собчак "инструментом Путина" и отказался сотрудничать с ней.