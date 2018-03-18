Навальный отказался сотрудничать с Собчак после выборов

Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила Алексею Навальному после выборов начать переговоры о сотрудничестве. Она назвала несправедливым недопуск оппозиционера до участия в выборах президента.

Навальный, беседуя с телеведущей в прямом эфире на своем канале, отказался от предложения и обвинил Собчак в лицемерии и соучастии в "махинации" по "недопущению" учредителя ФБК до выборов.

Оппозиционер также заявил, что Ксения Собчак виновна в отзыве направлений для наблюдателей Навального на выборах в Кемеровской области.

"Я буду судить тебя по делам. Все они отвратительны и лицемерны", - добавил Алексей Навальный.

В минувший четверг Собчак и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков объявили, что создают новую политическую партию на базе "Гражданской инициативы". Она условно называется "Партия перемен" и, по словам Гудкова, займет "антипутинскую" позицию.

Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы главы государства, поскольку считает их нечестными. "Забастовку избирателей" оппозиционер объявил после того, как Центризбирком запретил ему участвовать в выборах из-за судимости по делу "Кировлеса". Своих сторонников Навальный призвал принять участие в наблюдении за президентскими выборами.​