Избитую полицией пенсионерку снова оштрафовали за акцию 26 марта

Тверской суд Москвы в очередной раз оштрафовал на 10 тысяч рублей пенсионерку Турану Варжабетьян за участие в антикоррупционной акции 26 марта 2017 года. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

До этого Мосгорсуд дважды отменял назначенные активисте штрафы из-за процессуальных нарушений.

В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял две жалобы 72-летней Тураны Варжабетьян. Первая связана с ее задержанием 26 марта 2017 года, когда полицейские вывихнули ей руку. Вторая – с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади, когда Варжабетьян получила сотрясение мозга, пытаясь уговорить полицейских не бить демонстрантов.