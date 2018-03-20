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Депардье, Киркоров и другие заграничные избиратели Путина. Эфир в 19:05

Гражданин РФ Жерар Депардье голосует на выборах президента РФ в Париже

Почему голосование россиян за рубежом оказалось "ватным"?

Филипп Киркоров своим примером показывал, как надо голосовать, на избирательном участке в Вильнюсе. А Жерар Депардье - в Париже.

Почему так много граждан РФ, находящихся за границей, отдало свои голоса за Владимира Путина? Его "заграничный" процент - почти 85 - намного превышает внутрироссийский.

Обсуждают аналитик Семен Новопрудский и граждане РФ, проживающие за рубежом: адвокат Борис Кузнецов (Латвия), музыкант Михаил Нодельман (Германия), политик Андрей Сидельников (Великобритания).

Ведущая Елена Рыковцева

А вы как думаете - почему они так голосуют?

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