Сенатор Маккейн: Трамп, поздравив Путина, оскорбил россиян

Сенатор-республиканец Маккейн подверг резкой критике президента Трампа за поздравление, направленное Путину.
Джон Маккейн написал в Твиттере:
"Американский президент на ведёт за собой Свободный Мир, поздравляя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Поступив именно так по отношению к Владимиру Путину, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишённого права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов".
Ранее во вторник американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
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