Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сенатор Маккейн: Трамп, поздравив Путина, оскорбил россиян

Джон Маккейн, сенатор-республиканец

Сенатор-республиканец Маккейн подверг резкой критике президента Трампа за поздравление, направленное Путину.

Джон Маккейн написал в Твиттере:

"Американский президент на ведёт за собой Свободный Мир, поздравляя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Поступив именно так по отношению к Владимиру Путину, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишённого права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов".

Ранее во вторник американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG