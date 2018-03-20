Сенатор Маккейн: Трамп, поздравив Путина, оскорбил россиян

Сенатор-республиканец Маккейн подверг резкой критике президента Трампа за поздравление, направленное Путину.

Джон Маккейн написал в Твиттере:

"Американский президент на ведёт за собой Свободный Мир, поздравляя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Поступив именно так по отношению к Владимиру Путину, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишённого права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов".

Ранее во вторник американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.