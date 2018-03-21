Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина

Прах британского физика-теоретика, популяризатора наукиСтивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона. Об этом сообщается в твиттере аббатсва.

"Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной", - пояснил преподобный Джон Холл.



При этом похороны Хокинга пройдут 31 марта в Кембридже, где ученый жил и работал более 50 лет, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление детей Хокинга.

Стивен Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет. Хокинг - один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр. Физик является автором теории исчезновения черных дыр за счет радиации – явление получило название "излучение Хокинга". Его книга "Краткая история времени", вышедшая в 1988 году, стала бестселлером и принесла ученому мировую славу.

Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое заболевание - боковой амфиотрофический склероз, который привел почти к полному параличу.