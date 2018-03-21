В ФСБ признали, что применяли элетрошокер к задержанным анархистам

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Санкт-Петербургу признали, что действительно использовали электрошокеры против задержанных анархистов по так называемому "пензенскому делу". При этом, как пишет "Фонтанка", в ФСБ уверяют, что это были не пытки, а "служебная необходимость".

Опрошенные Следственным комитетом оперативники ФСБ утверждают, что применяли электрошокер к задержанному Виктору Филинкову, поскольку он якобы оказал сопротивление и пытался бежать. Сам Филинков ранее рассказывал, что после задержания его били током несколько часов в салоне микроавтобуса, требуя признательных показаний. Многочисленные следы ожогов в области грудной клетки зафиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии. Позже активист подал заявление о пытках, по которому Следственный комитет проводит проверку.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Кроме Филинкова о пытках сообщилидругие арестованные — Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, а также свидетель по делу - Илья Капустин. Он покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии.