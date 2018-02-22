Следственный комитет проверит жалобу антифашиста на пытки

Арестованный в Санкт-Петербурге антифашист Виктор Филинков, рассказавший об избиениях и пытках, сообщил, что Следственный комитет начал проверку по его жалобам. Об этом написал в Фейсбуке его адвокат из международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

По словам Филинкова, с ним встретился заместитель руководителя Военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону, который начал разговор фразой: "До нас дошло. Начата проверка".

Ранее военная прокуратура Западного военного округа отказалась проверять сообщение о пытках Филинкова, перенаправив обращение адвоката в Федеральную службу безопасности России. По словам самого Филинкова, именно сотрудники ФСБ избивали и пытали электрошокером его и арестованного вместе с ним антифашиста Игоря Шишкина, добиваясь показаний. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".

О пытках в ФСБ также рассказали арестованные в Пензе антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев. По словам активистов, они не выдержали издевательств и "сознались" в организации террористического сообщества.

18 февраля в Петербурге около сотни человек провели акцию против пыток и давления на гражданских активистов. Участник пикета, правозащитник Александр Кобринский обратил внимание на то, что в России полицейские и раньше пытали людей, но если этим занялись спецслужбы, это значит, что они получили добро от руководства страны.