Во Владивостоке задержали замглавы дальневосточной таможни

Во Владивостоке задержали и под конвоем отправили в Москву заместителя руководителя Дальневосточного таможенного управления Сергея Фёдорова. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В пресс-службе управления подтвердили факт задержания, но от комментариев отказались.

В рамках этого же дела ранее в марте арестовали главу компании "Дальзавод Терминал" Родиона Тихонова, четверых связанных с ним предпринимателей и замначальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Евгения Романченко. Их обвиняют в организации преступного сообщества и в неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые организовали ввоз в Россию десятков контейнеров с тканями и шубами под видом дешевых стройматериалов. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей недополученных таможенных платежей.