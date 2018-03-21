Минкульт отказывается возвращать шедевр Брюллова владельцам

Министерство культуры России отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов и вернуть арестованную ФСБ в 2003 году картину Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам из Германии. Владельцы картины, Александр и Ирина Певзнер пожаловались в Генеральную прокуратуру России, сообщает "Коммерсантъ".

Русский музей, где всё это время хранится картина, объяснил коллекционерам, что не может вернуть холст без приказа Министерства культуры. Музей также подтвердил, что картину включили в Государственный каталог Музейного фонда России, что означает, что ее фактически признали госсобственностью, пишет газета.

Певзнер купил картину в 2002 году в Бельгии. Полотно не было подписано автором. В 2003 году коллекционер привез его на экспертизу в Россию. Как только эксперты Русского музея подтвердили подлинность картины, ФСБ наложила на нее арест, а в отношении самого Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Позднее дело было прекращено, однако, полотно владельцу так и не вернули – Верховный суд России конфисковал его в пользу Русского музея как "орудие преступления". В марте 2017 года Конституционный суд обязал пересмотреть это решение. В июне Верховный суд обязал вернуть картину Певзнерам.

Картина "Христос во гробе" была написана Карлом Брюлловым в 1840-х годах для домовой часовни генерал-губернатора Финляндии графа Адлерберга, который после убийства Александра II уехал в Германию, забрав полотно с собой.