США предупредили о санкциях партнеров РФ по "Северному потоку–2"

США предупредили европейские страны о том, что в отношении них могут быть введены санкции, если они продолжат работать с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2" для увеличения поставок российского газа в Западную Европу. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передаёт "Голос Америки".

По её словам, принятый летом прошлого года и подписанный президентом Дональдом Трампом закон о противодействии противникам Америки, допускает введение санкций в отношении компаний, инвестирующих в российские проекты экспорта энергоносителей. Нойерт также напомнила, что Соединенные Штаты выступают против проекта "Северный поток–2". По мнению Вашингтона, он даст России еще один инструмент для оказания давления на европейские страны, особенно Украину, иподорвет энергетическую безопасность Европы в целом, сказала представитель Госдепартамента США.

Ранее с аналогичным заявлением выступила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк. Выступая в Брюсселе, она отметила, что "в геополитическом плане" проект "Северный поток–2" является "плохой идеей", так как он "закладывает нестабильность" для Европы.

Группа из 39 американских сенаторов, представляющих обе партии, уже призвала министра финансов США Стивена Мнучина использовать подписанный президентом закон, чтобы заблокировать строительство "Северного потока–2".

Газопровод "Северный поток–2" является совместным проектом российского "Газпрома" и пяти европейских компаний из Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции. Предполагается, что он пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию в обход нескольких европейских транзитных стран. В Евросоюзе также существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода.