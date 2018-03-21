МИД РФ: "дело Скрипаля" - авантюра, невыгодная России

Власти Великобритании или неспособны защитить российскую гражданку Юлию Скрипаль от теракта, или сами стоят за ним, заявил в среду директор Департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он также предположил, что инцидент мог быть "срежиссирован из-за океана", а "главный стратегический партнер Британии" обладает самым большим в мире арсеналом химического оружия. При этом чиновник добавил, что "Россия никого ни в чем не обвиняет".

Выступая в среду на брифинге, посвященном "делу Скрипалей", Ермаков добавил, что британская сторона не делится с Москвой сведениями, полученными следствием, а также не допускает российских представителей к Юлии Скрипаль. Россия ждет от Лондона детального доклада обо "всем происходящем по делу Скрипалей", заявил глава департамента.

Ермаков в своей речи назвал покушение на Скрипаля "авантюрой", которая "по всем параметрам невыгодна России". Он также заявил, что реальное применение боевых отравляющих веществ в Великобритании привело бы к массовым жертвам. При этом, по утверждению Чиновника, Россия уничтожила все запасы химического оружия, оставшиеся с советских времен.

В Лондоне считают, что российское государство причастно к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом "Новичок", разработанным в СССР. Потерпевших нашли без сознания в парке города Солсбери 4 марта.

Власти Великобритании выслали 23 российских дипломата. Москва в ответ также заявила о высылке британских дипломатических представителей и закрытии Британского совета в России.