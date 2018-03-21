Меркель раскритиковала Дамаск, Москву и Анкару за Сирию

Правительство Германии осуждает авиаудары в Восточной Гуте. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в Бундестаге.

Меркель назвала бои в осаждённом пригороде Дамаска одними из жесточайших. Она возложила ответственность за это на режим президента Сирии Башара Асада. Канцлер также обвинила Россию, которая, "просто следит" за событиями.

В Восточной Гуте продолжается наступление правительственных войск. Жертвами наступления стали уже более тысячи мирных жителей, в их числе дети. Несмотря на это, Россия, которая выутспает на стороне Асада, во вторник заблокировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии.

По мнению канцлера, недопустимой является и ситуация в сирийской провинции Африн на севере страны. Там военную операцию против курдов проводит Турция.

Deutsche Welle отмечает, что Меркель в своем выступлении затронула проблемы беженцев. Канцлер сообщила, что Германия продолжит принимать беженцев. Однако тем, кто получает разрешение на пребывание в стране, необходимо интегрироваться в общество.

