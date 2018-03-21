Бунт в Волоколамске

На мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от подмосковного Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление трех десятков учеников школы номер 2. Местный житель Сергей Жуков рассказал Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время", что детей доставляли в больницы весь день. В их числе оказалась и его дочь. Врачи в двух клиниках сообщили, что она отравилась свалочным газом. На встречу с местными жителями, которые собрались у больницы, приехала телеведущая Ксения Собчак, ранее обещавшая закрыть мусорный полигон. Прибывшего губернатора Московской области Андрея Воробьева встретили криками "В отставку!". Жители Волоколамска уже давно требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку. ( Видео телеканала "Настоящее время")