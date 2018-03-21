Борис Джонсон сравнил Путина с Гитлером

Министр иностранных дел Великобритании сравнил президента России с лидером нацистской Германии. По словам Бориса Джонсона, Владимир Путин использует Чемпионат мира по футболу также, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны. С таким заявлением глава британского МИД выступил на заседании парламента. Там обсуждался вопрос участия Великобритании в соревнованиях в России.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведёт себя агрессивно и не считается с мнением международных партнёров. Министр сказал, что Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом, по словам Джонсона, власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время Чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Отношения Лондона и Москвы обострились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошёл 4 марта. Великобритания считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. А рамках расследования "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ заявила о высылке британских диппредставителей и закрытии Британского совета в России. Российские власти свою причастность к отравлению Скрипалей отвергают.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишен всех званий и осужден на 13 лет тюремного заключения. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.