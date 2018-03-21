Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу незаконного сбора компанией Cambridge Analytica личных данных 50 миллионов пользователей социальной сети. Он признал, что его компания несет ответственность за данные своих пользователей.

Цукерберг подчеркнул, что компания проанализирует все приложения, которые имели доступ к большим объемам данных. Кроме того, по словам главы Facebook, компания ограничит доступ разработчиков к данным пользователей. Руководство соцсети также обяжет разработчиков подписывать соглашение с пользователем, в котором будет оговорено разрешение на доступ к персональным данным.

Ранее журналисты обвинили британскую аналитическую компания Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. По данным расследования телеканала Channel 1, компания участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. В расследовании отмечается, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах.