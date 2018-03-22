Ряд российских СМИ приостановили работу с Госдумой России

Радиостанция "Эхо Москвы" приняла решение отозвать своих журналистов из Государственной думы. Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор Алексей Венедиктов. "Эхо Москвы»" солидарно с жертвами сексуальных домогательств и разочаровано решением депутатской комиссии по этике, которое было принято накануне, подчеркнул Венедиктов.

Ранее после того, как комиссия по этике объявила о том, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах, работу с Госдумой приостановил телеканал "Дождь". Редакция телеканала , который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, считает решение думской комиссии по этике неприемлемым и издевательским. В среду об отзыве всех своих журналистов, работающих в Государственной думе, заявил медиахолдинг РБК. Издательский дом "Коммерсантъ" объявил, что прекращает сотрудничать с Леонидом Слуцким и думской комиссией по депутатской этике.

21 марта комиссия по этике во главе с Отари Аршбой не нашла никаких нарушений в поведении депутата Слуцкого, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. В непристойном поведении Слуцкого открыто обвинили корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактораRTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук.Би-би-си публиковало расшифровку аудиозаписи, на которую попали домогательства политика.

Сам Слуцкий обвинения в сексуальных домогательствах назвал "бредом".