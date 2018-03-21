РБК отзывает всех журналистов, работающих в Госдуме

Медиахолдинг РБК с 21 марта отзывает журналистов всех редакций, которые работают в Государственной думе России. Такое решение было принято после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах до журналисток. Об этом сообщает пресс-служба РБК.

По мнению руководства компании, своим решением комитет по этике "признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров".

Ранее комиссия Госдумы не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны Слуцкого заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По ее словам, она располагает аудиозаписью разговора, в котором политик допускал неоднозначные высказывания. Би-би-си опубликовала расшифровку их диалога.

Слуцкий назвал "бредом" обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули сразу три журналистки.