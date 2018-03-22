В Волоколамск из-за выбросов свалочного газа направят бригаду врачей

Правительство Московской области направит в Волоколамский район бригаду врачей-специалистов, которые будут работать там до ликвидация ситуации, связанной с выбросами на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В Волоколамск, по его словам, будет направлена бригада из 12 врачей — узкие специалисты — пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением. Губернатор также добавил, что в центре города будет установлено табло, на котором в режиме реального времени будут показаны результаты анализа воздуха.

21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление более 50 школьников, которые обратились в местную больницу с жалобами на тошноту и головокружение. Некоторых из них госпитализировали.

После этого в городе состоялся стихийный митинг жителей, которые требовали немедленно закрыть свалку. В Волоколамск приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.Более сотни человек, собравшиеся у больницы, окружили губернатора с криками: "Позор", "Убийца" и требовали его отставки. Глава города Евгения Гаврилова ударили по голове.

Следственный комитет в связи с сообщениями об отравлении свалочным газом начал проверку.

Завоз мусора на полигон "Ядрово" будет прекращен с 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Подмосковья.

7 марта в Волоколамске из-за выбросов с полигона "Ядрово" ввели режим чрезвычайной ситуации.