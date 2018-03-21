Бунт в Волоколамске, где дети отравились сероводородом

Жители Волоколамска забросали губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова у стен больницы, в которую были доставлены пострадавшие из-за выброса на мусорном полигоне "Ядрово" дети.

Радио Свобода вело прямую трансляцию протеста жителей против свалки.

У больницы собрались более сотни человек. Окружив губернатора, люди кричали: "Позор", "Убийца" и требовали его отставки. Ситуация с отравлением детей в Волоколамске тяжелая.

Выброс сероводорода на мусорном полигоне "Ядрово" недалеко от Волоколамска произошел 21 марта. В местном управлении образования с этим инцидентом связывают отравление трех десятков учеников местной школы №2.

Местный житель Сергей Жуков рассказал Радио Свобода и каналу "Настоящее время", что детей доставляли в больницы весь день. В их числе оказалась и его дочь. Врачи в двух клиниках сообщили, что она отравилась свалочным газом.

В одном из сообществ в социальной сети ВКонтакте в среду выложили видеозапись, на которой врач сообщает, что с одинаковыми симптомами поступили свыше 50 человек.

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Такую же цифру назвали в подмосковном Минздраве, уточнив, что с жалобами обратились дети из разных школ. Именно этих детей и приехал навестить губернатор.

История протеста

7 марта в Волоколамске из-за выбросов с полигона "Ядрово" ввели режим чрезвычайной ситуации.

Содержание сероводорода в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 2,5 раза, оксида азота – в два раза. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сказал, что здоровью местных жителей это не угрожает. По его словам, режим был введен для ликвидации последствий выброса так называемого свалочного газа.

8 марта жители живой цепью перекрыли дорогу, ведущую к мусорному полигону "Ядрово". Небольшая деревня, давшая название свалке, расположена в нескольких километрах от города. По словам участников акции, ездили по этому пути только мусоровозы. Подвоз мусора на полигон восстановила полиция, жестко задержав более десятка человек.

"Ядрово" стало и объектом предвыборной кампании. Наиболее ярким было появление на полигоне Ксении Собчак 10 марта, за неделю до выборов.

Приехала она в Волоколамск и в день, когда отравились дети:

В тот же день, 10 марта, губернатор Воробьев заявил, что "берет ситуацию под свой контроль", и ему был представлен план мероприятий, а подмосковный министр Александр Коган заявил в интервью, что "форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона". Предполагалось, что в начале апреля на полигоне начнут монтировать системы дегазации: пробурят скважины и начнут сжигать свалочные газы. Затем свалку накроют пластиковой пленкой, чтобы не пахла. 21 марта у больницы губернатор заявил, что активная фаза рекультивации начнется уже на следующей неделе.

Мусор в Подмосковье

Мусорный бунт в Подмосковье продолжается с лета прошлого года: жители региона выступают за закрытие мусорных полигонов и отвергают сжигание отходов как альтернативу. Они выходят на митинги,

объявляют голодовки и перекрывают трассы в знак протеста.

Москва и Московская область производят 20 процентов от общего числа отходов в стране, утверждает Гринпис России. Еще в 2015 году организация представила доклад "Мусорное кольцо вокруг Москвы", рассчитав разные сценарии борьбы с мусором на 15 лет вперед. По оценкам экологов Гринпис, 90% отходов региона идут на свалки в Подмосковье, их суммарная площадь немногим меньше площади внутри Садового кольца столицы.