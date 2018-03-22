Подготовлен законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональное Законодательное собрание законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в региональном парламенте.

Согласно законопроекту, мэр Екатеринбурга будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Сейчас в городе действует система, по которой мэр избирается на всенародных выборах и возглавляет городскую думу, а администрацией города руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в трех чтениях на заседании Законодательного собрания области к 3 апреля.

Ранее несколько депутатов городской думы Екатеринбурга предлагали написать обращение с просьбой не отменять прямые выборы мэра, но для принятия такого решения им не хватило голосов.

В 2013 году на пост мэра Екатеринбурга был избран оппозиционер Евгений Ройзман. На днях в эфире телеканала "Дождь" он назвал ситуацию с отменой выборов главы города "унизительной для Екатеринбурга", так жители имеют право выбирать мэра. Но это, по его словам, не устраивало губернатора.