Выборы-2017: не плюй против власти…

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина подготовил доклад анализирующий ход кампании по выборам в регионах России. Сильные оппоненты "системы Владимира Путина" или не выдвинуты или не допущены на региональные выборы. Преодолеть так называемый «муниципальный фильтр» и получить достаточно подписей от местных депутатов без разрешения администрации президента РФ фактически невозможно.

КПРФ, например, не смогла зарегистрировать своего популярного кандидата Вячеслава Мархаева в Бурятии. Сошел с дистанции, не собрав подписи, в Свердловской области Евгений Ройзман. Сильная организация «Яблока» в Карелии вообще не выдвинула собственного кандидата на пост главы республики. Подозревают, что в обмен на прекращение уголовных дел против активистов партии, начатых при прежнем руководителе региона. И так везде. 11 новых губернаторов - недавних назначенцев Путина не имеют серьезных соперников. Как и ветераны вроде белгородского губернатора Евгения Савченко.

Почему Кремль выбрал сценарий зачистки политического поля, имитируя выборы? Как этот цирк повлияет на президентскую кампанию?

Доклад КГИ обсуждаем с политологом Александром Кыневым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05.