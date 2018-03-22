Минюст России зарегистрировал "двойника" партии Навального

Партия "Гражданская позиция" переименована в "Партию прогресса". Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России, и подтвердил основатель "Гражданской позиции" политтехнолог Андрей Богданов. Теперь Алексей Навальный не сможет зарегистрировать партию с таким же названием.

"Партия прогресса" – название партийного проекта оппозиционера, который, был лишен регистрации в 2014 году. На 3 марта соратники Навального назначили очередной съезд, после которого собирались вновь подать документы на регистрацию. Однако 22 февраля в Минюст были предоставлены документы для внесения изменений в устав "Гражданской позиции", в том числе о смене названия,а 19 марта партия была переименована.



Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов напоминает, что эта организация не имеет отношения к незарегистрированной партии Навального. "Это делается для того, чтобы помешать нам зарегистрироваться", — сказал Жданов.



Это не первый случай, когда в Минюст поступают заявки на регистрацию "двойника" партии Навального. В 2013 году политтехнолог Богданов тем же методом сорвал регистрацию партии Навального "Народный альянс".