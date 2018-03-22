Решение нескольких СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого означает, что они будут лишены аккредитации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Решение о бойкоте Госдумы Володин назвал правом редакций. Российские СМИ объявили бойкот Государственной Думе и депутату Леониду Слуцкому после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении. Ранее несколько российских журналисток заявили, что Слуцкий приставал к ним во время интервью.

О своем решении бойкотировать Госдуму сообщил медиахолдинг РБК. К нему присоединились "Коммерсант", "Ведомости", "Лента.ру", телеканалы "Дождь", RTVI, радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", издания Znak.com, Republic и "Спецназ России" .

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал решение СМИ отозвать журналистов "эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", а глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев пообещал, что редакция "МК" увеличит количество корреспондентов, освещающих работу нижней палаты российского парламента.

Заседание комиссии по этике, на котором было рассмотрено дело по обвинению Слуцкого в домогательствах по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, состоялось накануне. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны парламентария обнаружено не было.

Первым о бойкоте Госдумы и депутата Слуцкого объявил медиахолдинг РБК, отозвавший своих журналистов после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.

Главный редактор РБК Игорь Тростников рассказал Радио Свобода, что считает решение комиссии по этике "абсолютно формальным и неприемлемым":

Это не какой-то колхоз, это Дума, которая подает пример и определяет стандарты

– Когда мы готовили вчерашнее заявление, мы не думали, поддержат нас или не поддержат. Это наше корпоративное решение, а то, что отозвались коллеги, нам просто приятно, – говорит Игорь Тростников. – Видимо, члены комитета по этике больше думали о том, как проявить корпоративную солидарность, чем обстоятельно разобраться в этой истории. Мы считаем такую ситуацию неприемлемой, тем более что это не какой-то колхоз, а это Государственная дума, которая во многом подает пример и определяет стандарты. Собственно, это и стало причиной нашего решения. Это не означает полный и повсеместный бойкот. Мы не будем ходить в здание Госдумы, не будем общаться с определенными депутатами, в частности с депутатами, которые входят в комиссию по этике. Но мы по-прежнему будем рассказывать нашей аудитории обо всех значимых событиях, которые, так или иначе, касаются Думы. Тотального запрета на общение с сотрудниками Думы, с депутатами у РБК нет, – сказал главный редактор холдинга Игорь Тростников.

Телеканал "Дождь" приостановил работу в Госдуме, пока комиссия по этике не пересмотрит свое решение в отношении главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом заявила главный редактор телеканала Александра Перепелова. По ее словам, редакция "Дождя" возмущена позицией думской комиссии по этике и считает ее решение "неприемлемым и издевательским":

– Мы долго пытались добиться какой-то адекватной реакции от Государственной думы, и мы ее не добились. – сказала Александра Перепелова. – Вчерашнее заседание комиссии по этике дало понять, что адекватного ответа, который устроил бы журналисток, не будет. И мы просто решили присоединиться к идее РБК. Я жалею, что это не пришло мне первой в голову. Просто я подумала, что это реально очень классное решение – бойкотировать Госдуму и своей работой доказать, что Госдума обществу не очень нужна, – говорит главный редактор телеканала "Дождь".

Госдума уже охарактеризовала решение СМИ о бойкоте как "попытку давления на членов комиссии по этике". Александра Перепелова полагает, что эти заявления выглядят как минимум странно:

Они смеялись, обесценивали заявления журналисток, говорили, что это сделано специально во время выборов

– Это такой же бред, как и все остальное, что говорит Госдума. Вы меня извините, но просто все, что они делают в связи с этим скандалом, можно публиковать в учебниках, описывая, как не надо делать, когда у тебя кризис. Они смеялись, они обесценивали заявления журналисток, они говорили о том, что это сделано специально во время выборов, хотя Слуцкий никуда не избирался. Сейчас они в очередной раз говорят, что это попытка давления. Я не знаю, во что это выльется. Я думаю, что каждое СМИ тут уже будет решать само за себя. Я думаю, что бойкот – это прекрасное явление журналистской консолидации, к сожалению, по такому отвратительному поводу, как поведение депутата Слуцкого, – сказала главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова.

Редакция "Коммерсанта" опубликовала заявление, в котором также заявляет об отказе работать со Слуцким и комиссией по этике. "Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", – ​говорится в сообщении издания.

Радиостанция "Эхо Москвы" выразила солидарность с коллегами, прекратила взаимодействие со Слуцким и призывает другие редакции присоединиться к бойкоту, заявил главный редактор Алексей Венедиктов. В интервью Радио Свобода он уточнил, что о полном бойкоте Госдумы речь не идет:

Из заявлений спикера Володина мы поняли, что для наших журналистов там небезопасно

– Мы не можем бойкотировать высший законодательный орган страны, который принимает законы, и это отражается на наших гражданах, на наших слушателях в конечном итоге. Мы ввели некие ограничения, и одно из них – это физическое неприсутствие наших журналистов в Государственной думе. Потому что из заявлений спикера, господина Володина, мы поняли, что для них это небезопасно. Причем для журналистов обоих полов – мало ли какие фантазии могут приключиться у разных депутатов относительно домогательств? Поэтому журналисты просто отказываются от аккредитаций и не будут ходить на заседания Государственной думы. Если кому-то из журналистов захочется взять интервью у депутата, то он может это сделать вне здания Госдумы, – сказал Алексей Венедиктов.

По словам главного редактора "Эха Москвы", решение не контактировать с Леонидом Слуцким до тех пор, пока он не принесет извинения журналисткам, которых домогался, было принято еще 5 марта. Извинений не последовало, и поэтому отношение радиостанции к Слуцкому и заступившимся за него коллегам не меняется:

Это – ответ на безнаказанность депутатов, которые относятся с презрением ко всем остальным

– В течение недели на редакционной планерке мы примем решение, как мы поступим относительно членов комиссии по этике. Потому что на самом деле, эта история переросла историю господина Слуцкого, переросла в историю взаимоотношений журналистов и высшего законодательного органа страны. И здесь, наверное, потребуются дополнительные решения. Это – ответ на безнаказанность тех депутатов, которые позволяют себе относиться с презрением ко всем остальным как высшие человеческие существа. Кроме того, все понимают, что за господином Слуцким стоит господин Володин, его прямой и непосредственный начальник, поэтому ссориться с начальником из-за каких-то девчонок – у господ депутатов это просто невозможно. Я очень расстроен и разочарован позицией Ирины Родниной и Павла Крашенинникова, знакомых мне членов комиссии по этике, и тем не менее, если решение относительно игнорирования всех членов комиссии по этике редакционным советом "Эха Москвы" будет принято, мне придется его поддержать, – сказал Алексей Венедиктов.

К бойкоту Госдумы и Леонида Слуцкого присоединилось интернет-издание Republic. Его главный редактор Максим Кашулинский объясняет почему:

В каждой публикации после упоминания Госдумы мы будем писать, что этот государственный орган оправдывает сексуальные домогательства

– Нас возмущает ситуация, которая сложилась вокруг депутата Слуцкого. Нас возмущает то, что депутаты по сути встали на его сторону. И мы целиком поддерживаем тех журналисток, которые подверглись домогательствам со стороны депутата Слуцкого, и мы хотели бы эту поддержку как-то выразить. У нас нет собственных корреспондентов в Государственной думе, мы не можем никого оттуда отозвать, но мы хотели бы в каждой своей публикации, которая касается Государственной думы, напоминать о том, что эта ситуация существует, что в Думе существуют сексуальные домогательства. Соответственно, в каждой такой публикации мы будем после упоминания Госдумы в скобках писать о том, что это государственный орган РФ, который оправдывает сексуальные домогательства, – сказал Максим Кашулинский.

Об отказе сотрудничать с депутатом Леонидом Слуцким также объявило интернет-издание "Лента.ру". Оно обещает удалить все материалы о Слуцком, кроме тех, что касаются обвинений в домогательствах.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров заявил, что телеканал не будет сотрудничать с Госдумой, пока Слуцкий остается на своем посту. К позиции коллег присоединилось издание Znak.com. Его журналисты также не будут ходить в Госдуму.

О своей солидарности с РБК, объявившем бойкот Госдуме и Леониду Слуцкому, сообщил главный редактор журнала "Спецназ России" Алексей Филатов:

"Узнав о негативной реакции холдинга РБК (и других СМИ, в частности, "Эха Москвы", ИД "Коммерсантъ", RTVI, Znak.com) на решение комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого, выражаю им как шеф-редактор газеты "Спецназ России" свою искреннюю поддержку. Существует мнение о том, что раз депутат приставал к женщинам, то значит – нормальный мужик. Существует также мнение о том, что раз судом ничего не доказано, то и говорить не о чем – как говориться, не пойман не вор. Но в данном случае ситуация принципиально иная.

Речь идет не о рядовом гражданине, а о депутате – народном избраннике. А с него у народа спрос может быть особый.

Во-первых, приставание к женщинам, используя свое служебное положение, вполне можно трактовать как проявление коррупции.

Во-вторых, комиссия Госдумы по этике не должна кивать на отсутствие доказательств, признанных судом. Ведь этика, это, прежде всего, мораль и нравственность, и в этом смысле депутат (и не просто депутат, а глава комитета по международным делам) должен быть как жена Цезаря – вне подозрений. Ну и в-третьих, унижать женщин просто не красиво. Это чуждо нашему народу. Так, что стыдно господа!"

При этом бойкот Госдумы и Слуцкого поддержали не все представители российских СМИ. Глава Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты "Московский комсомолец"Павел Гусев пообещал, что редакция "МК" увеличит количество корреспондентов, освещающих работу нижней палаты российского парламента, поскольку Дума, по его мнению, является "одним из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований". Гусев сообщил, что "всецело поддержит" обращение в правоохранительные органы журналисток, которые обвиняли депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах.

6 марта Русская служба ВВС опубликовала расшифровку записи разговора Леонида Слуцкого и корреспондента издания Фариды Рустамовой, из которой очевидно, что депутат не раз приставал к журналистке. До этого о приставаниях депутата рассказали продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила о приставаниях Слуцкого в 2017 году. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе также заявила о домогательствах со стороны Слуцкого семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, однако обращение в комиссию журналистка не направляла.