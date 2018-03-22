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Госдума лишила аккредитации СМИ, объявившие ей бойкот из-за Слуцкого

Леонид Слуцкий в Госдуме

Госдума лишила аккредитации издания, журналисты которых отказались от работы в нижней палате парламента на фоне скандала вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом в четверг заявил спикер думы Вячеслав Володин.

Канал "Дождь" сообщает, в Госдуме также появился стоп-лист журналистов, которым руководствуются охраняющие здание сотрудники Федеральной службы охраны.

Сразу несколько СМИ – "Дождь", РБК, "Эхо Москвы" и RTVI – объявили о бойкоте Госдумы после того, как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. "Ведомости" отказались от общения с депутатом и думской комиссией по этике.

В пресс-службе Кремля ситуацию комментировать не стали.

В непристойном поведении Слуцкого открыто обвинили корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук. Би-би-си опубликовало расшифровку аудиозаписи, на которую попали домогательства политика.

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