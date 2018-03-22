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Правительство может повысить подоходный налог россиян до 15%

Иллюстративное фото

Правительство может увеличить подоходный налог (НДФЛ) для россиян с 13 до 15 процентов. Информацию о том, что подобная возможность обсуждается, подтвердили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам Дворковича, "ничего страшного" в увеличении налоговых сборов на два процента нет. Вице-премьер заявил, что окончательное решение будет принимать президент.

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