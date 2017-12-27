"Решили все стоявшие перед экономикой вопросы"?

Президент Владимир Путин доволен работой правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Президент РФ 26 декабря сказал:

"Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но, на мой взгляд, и более того: по сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы. [... ] Добились минимальной за всю российскую историю инфляции".

Что происходит в России на самом деле, и есть ли альтернатива "путинскому курсу" в программах Ксении Собчак, Алексея Навального, Павла Грудинина обсуждают профессор, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 27 декабря в 19-05.