Мусорная революция: социальные сети о протестах в подмосковном Волоколамске

Новая точка на протестной карте России - подмосковный Волоколамск, где несколько десятков детей отравились после утечки газа с мусорного полигона (подробнее здесь)

Кто-то следит за событиями в Волоколамске с сочувствием и даже надеждой.

Николай Митрохин:

Вау, в Волоколамске оказывается "мусорная революция".

Алексей Широпаев:

Бурлящий Волоколамск: отравлены дети - в результате выброса сероводорода на местной свалке. Смотрите, как народ разговаривает с властью.

Олег Пшеничный:

Волоколамск возник как раз на пике фейсбучной истерики что всё пропало, клиент уезжает, и «пипл всё схавает».

Александр Рыклин:

То, что волнения в Волоколамске случились из-за свалки, конечно, очень символично... "Свалка" в сегодняшних российских реалиях - совершенно всеобъемлющая метафора... Завтра кто-нибудь непременно напишет, - "Россия встала с колен и оказалась на свалке"... Хотя, собственно, я уже и написал...Но мне, честно говоря, больше слова "свалка" нравится слово "помойка"...

Анастасия Миронова:

Мне иногда кажется, что вправить нашим людям мозги, вернуть уверенность в себе и силу воли может только какая-нибудь большая трагедия с детьми. Понесло на Волоколамск мусорным газом, дети отравились, а взрослые сразу поняли, что здесь и сейчас у их детей отнимают годы жизни. Наши люди, слабые на долгосрочную память и не умеющие делать выводы, вдруг поняли, что жизнь их детей утекает из-под рук прямо сейчас. И сразу смело забросали губернатора снежками.

Я была недавно в Освенциме. Известен единственный случай массового неповиновения в Аушвиц-II-Биркенау, в том самом масштабном лагере смерти, где людей прямо в вагонах подвозили к газовым камерам. Однажды там сорвалась толпа и мужчин, и женщин. Они стояли на поверке, как вдруг увидели, что всех детей без объяснения причин поcадили в грузовики и повезли из лагеря: череда грузовиков с радостно махавшими мамам и папам малышами отбывала под веселые немецкие песни. Люди побежали за машинами, сминали друг друга, эсэсовцев, бросались на проволоку под напряжением. И эсэсовцы испугались. Потому что если бы те десятки тысяч, что были на территории лагеря, действительно вывалились на плац, удержать их было бы нельзя. Даже когда из Собибора вырвались 300 человек, их остановить не смогли...

Но это уже побочная линия разговора. А основная - о том, что все же есть в этом мире что-то, способное в одночасье вернуть нашим людям дух и смелость. Это дети... Хотя бы дети

Олег Козырев:

если из-за жадности путинистов в Подмосковье хотя бы что-то случится с детьми - я не завидую этому режиму

Даниил Кузнецов:

Тезисно "слагаемые успеха" или почему так получилось:

Им не помог даже Путин со своей прямой линией,

Пострадали дети,

Внимание федеральных политиков и СМИ к их проблеме, отсутствие четких планов по решению проблемы,

"тлеющий" характер проблемы со свалками - "чаша терпения" копится годами

В итоге губернаторское кресло под Воробьёвым точно зашаталось, Грудинин стал ближе к своей цели, ему прям сейчас туда ехать надо.

А для всех нас появился готовый прецедент борьбы с властью. Для главы Волоколамского района "черный лебедь" уже прилетел. Теперь мы точно знаем, что он существует, и российских чиновников стороной не обходит.

Еще интересно будет понаблюдать, будут ли чинуши мстить народу через силовиков, вот же люди применили насилие к чиновнику на несанкционированной акции. Это же кейс мечты для местных ментов. Только к тем мужикам на суд снова весь город может собраться, все же поостерегутся наверно.

Дмитрий Ольшанский:

Испытал чувство сильной и злой солидарности с людьми из Волоколамска.

И дело не только в том, что свалка - это вам не "агрессия Владимира Путина против цивилизованного человечества", это реальная и невыносимая проблема.

И не только в том, что власти Московской области - это концентрированный ад, этакая чертова фабрика, которая свозит всех людей и все ресурсы России в один регион (сама Москва - уже дорого, сложно), а потом - утрамбовывает там этих людей и пилит эти ресурсы на одной огромной стройке, в одной большой свалке и пробке.

Но есть и другое.

После многих лет, когда в качестве "недовольных" нам показывали всех этих кривляющихся и лопающихся от денег и благополучия ничтожеств, всех этих ксений гудковых, - в кои-то веки жизнь приняла свои подлинные формы, и стало видно, как доведенный до бешенства мужик в камуфляже начинает бить холеного менеджера.

Ну наконец-то.

Про "бить холёного менеджера" - не гипербола. Мэра Волоколамска, как пишут в СМИ, "помяли в толпе и оторвали капюшон". Губернатора Московской области Воробьёва в толпе забросали снежками.

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Катерина Гордеева:

Я, наверное, никогда не пойму, почему вместо человеческих слов, сочувствия, сострадания, признания своей вины, поддержки тех, кому плохо, власть умеет только делать каменное лицо и, вжав голову в плечи, рысить к машине. И мне кажется, что такое, как в Волоколамске, будет теперь все чаще и чаще. Потому что вот эта их уверенность, что разговаривать не надо, <плевать>, -- она бесит больше всего.

Марина Литвинович:

Люди рассержены, уровень ненависти к местным властям оглушающий. Когда губернатор Воробьев вышел из больницы и отказался говорить с людьми, в него полетели снежки и куски льда. А когда он выезжал с полигона, для выезда его затонированного кортежа выставили полицейское оцепление. Презрение к людям во всем. Никакой информации, никакой ясности. Люди в надежде за губернатором носились на своих машинах, но все бестолку.

Александр Архангельский:

Снежок - оружие пролетариата.

Илья Клишин:

Общение с избирателями для главы Волоколамского района закончилось тем, что его избили

Николай Травкин:

Но это он удачно заехал - зима, снежками кидались. А через недельки 2-3 растает и могут каменюками метать

Кирилл Шулика:

Вот, пишут некоторые, как так можно с помощью силы решать вопросы. Вы бы типа обрадовались, если с вас очки сбили? Дело в том, что эти все свалки это для многих вопрос подорванного здоровья, а у многих и жизни. В том числе здоровья и жизни детей. У нас нет домов в Лондоне и частных джетов, чтобы на период вони их возить в Лондон или Ниццу. Что остается делать? Они не нюхают, а мы нюхаем, чихаем и теряем сознание.

И проблема тут не в Воробьеве, если что, хотя его гнать и менять хотя бы на девочку Таню. Проблема в перенаселенности Москвы и области. Они уже дома на сваях хотят строить поверх нынешних домов. Значит, скоро свалка не в Волоколамске будет, а у нас под окнами.

Тимофей Шевяков:

Кстати, _пташки напели_, что вчера ОМОН в Волоколамске был не областной, а из соседнего региона, укомплектованный частью бывшими "беркутовцами".

О - опыт.

Своеобразная героиня сетей - маленькая девочка, которая стоит рядом с губернатором и показывает ему довольно зловещий жест.

Татьяна Малкина:

девочка-то какая! какая девочка! ))

вау, просто вау

подумала почему-то про мартышку из "сталкера"

может, так победим?

Стас Кувалдин:

Да. Вот на таких девочек вся надежда.

Феминизм - он вот об этом в том числе

Пётр Милованов:

Девочка на переднем плане ютуба насмотрелась, наверное.

Кирилл Лятс:

Не уверен, что девочка Таня - предмет восхищения. Жест совсем уркаганский.

Дмитрий Аграновский:

Очень хотелось бы, чтобы к девочке в розовом власти отнеслись с юмором. А то ведь могут целое следствие учинить и родителей родительских прав лишить или что-то в этом роде.

Евгений Минченко:

Если внимательно посмотреть, девочку аккуратно подсунули на передний план.

Выглядит это не как спонтанное действие, а как отрепетированная пантомима.

Некрасиво детей втягивать в политические игры, тем более с такой жестикуляцией.

Самые матёрые охранители пытаются убедить остальных, что не нужно "раскачивать лодку".

Между тем, многие люди оппозиционных взглядов протестами в Волоколамске откровенно брезгуют, ехидно изучая результаты недавнего голосования на президентских выборах.

Александр Сотник:

А это не вы за сохранение данной системы голосовали в воскресенье, нет?

Мария Слоним:

Результаты выборов в Волоколамске:

Путин Владимир Владимирович – 70,27 % (13107)

Грудинин Павел Николаевич - 14,13 % (2635)

Жириновский Владимир Вольфович – 7,01 % (1308)

Собчак Ксения Анатольевна - 3,65 % (681)

Сурайкин Максим Александрович - 0,69 % (128)

Явлинский Григорий Алексеевич - 0,68 % (126)

Титов Борис Юрьевич - 0,64 % (120)

Бабурин Сергей Николаевич - 0,64 % (119)

Эльшад Бабаев:

У Путина в Волоколамске на "выборах" 70,27%. А это значит, что у горожан появилась уникальная возможность потребовать у Путина убрать свалку перед выборами в 2024 году! Не упустите эту возможность, осталось каких-то 6 лет!

Михаил Шнейдер:

Явка на выборах здесь 44%. У Путина 70,3%. Сделать небольшое мысленное усилие и простроить связку "Путин-губернатор Воробьёв" сил у жителей не хватило

Кирилл Гончаров:

Жалко детей, на местной власти клейма ставить негде, но все-таки, когда уже люди поймут, как голосуют, так и живут?

Виктор Алкснис:

Все-таки у нас мудрый народ, который прекрасно понимает, что у нас есть хороший царь и есть плохие бояре. Ату их! ( Не подумайте ничего плохого, я имел в виду исключительно плохих бояр. Владимир Владимирович тут абсолютно ни при чем)

Виктор Шендерович:

ДНК, говорю вам, одна на все тело; где ни поскреби, все то же самое и получится. На этот раз поскребли - в Волоколамске…

Краткая история вопроса.

На «прямой линии» с Путиным, летом прошлого года, жители Балашихи пожаловались на полигон "Кучино": воняет! Путин там же, в прямом эфире, им посочувствовал, рассказал людям, стоящим посреди вони, какие бывают японские технологии по уничтожению мусора - и пообещал помочь. И помог! Лидер ядерной державы, не кот наплакал! Закрыл свалку!

Все писают кипятком, рейтинг идет вверх.

Балашихе стало легче, хуже стало Волоколамску, потому что мусор повезли туда. Про Волоколамск же Путин ничего нее сказал.

В Волоколамске становится нечем дышать. Жители воздымают руки наверх, но Путина там в настоящий момент нет, а есть губернатор Подмосковья. Но как на грех, он назначен тем же самым Путиным, который велел закрыть «Кучино», а значит, вопрос о том, чтобы все вернуть, как было, даже не обсуждается: это было бы покушением на авторитет Путина.

Вопрос знатокам: что безопаснее для губернатора Подмосковья – покушение на авторитет Путина или чтобы сотни детей потравились на хрен? Даже не будем брать минуту на размышление, правда?

В нормальной стране граждане просто погнали бы такого губернатора вон, но – см. выше – губернатора назначил Путин, а это святое. Ну, и вообще - по кадровым вопросам жителей Волоколамска никто не спрашивает уже почти четверть века.

В нормальной стране на такой случай есть самоуправление, но в Волоколамске самоуправления давно нет: тот же Путин и закатал его под асфальт. Есть все та же «Единая Россия», из недр которой явился губернатор Воробьев, а песок, по О Генри, неважная замена овсу…

Не пойти ли в Роспотребнадзор? Пошли. И оказалось, что у Роспотребнадзора никаких претензий к качеству воздуха в Волоколамске не имеется. К боржоми имелись претензии, к норвежской семге имелись и к польским яблокам, а к воздуху, от которого люди попадают в реанимацию – претензий нет. Все в пределах нашей нормы.

А почему так, спросите вы? А потом что боржоми и семга – это были удары по врагам, а отвечать за экологический беспредел придется товарищу по партии и вертикали, а на это нужна отмашка все того же Путина, а до тех пор - дышите глубже, граждане!

По всему комплексу этих взаимосвязей, хорошо было бы пойти в Прокуратуру, но Прокуратурой руководит г-н Чайка, сын которого как раз и выигрывает чудесным образом многомиллиардные тендеры, и как раз на эту мусорную тему (см. свежее расследование РБК)

А Чайку тоже назначил Путин.

Короче, по какой дорожке ни пойди, все упирается в это священное божество на четвертом сроке. И единственное, что остается людям – это протестный выход на улицы, где, по местной традиции, их встречает ОМОН… Местную традицию эту, заметим, вернул в Россию все тот тоже бессменный благодетель..

Вот мы и подошли к околице, за которой начинается русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Начинается он – всегда! – в тупике, образованном отсутствием нормальных демократических процедур: выборов, общественного контроля, свободных СМИ, независимого парламента…

Впрочем, беспощадный еще впереди, а покамест он, по преимуществу, бессмысленный: у жителей Волоколамска, по недосмотру губернаторской охраны, появилась счастливая возможность подстеречь сукиного сына и достать его снежком, пока он бежит к своему бронированному членовозу. Они пытались прорваться сквозь охрану, чтобы ударить означенного сына по голове уже не снежком, но не получилось…

Тут самое время перевести дыхание (кто чем сможет) и осторожно заметить, что по голове жителям Волоколамска надо бить самих себя, причем уже как минимум четыре дня напролет.

Потому что не далее как 18 марта, всем населенным пунктом, они снова проголосовали за Путина. Проголосовали именно за то, чтобы их детям было нечем дышать, - теперь уже и в прямом смысле.

Вот только связи между этими явлениями они не видят, а объяснить эту нехитрую логистику им – не то чтобы некому, но кто ж позволит?

Теперь волоколамцы, поиграв в снежки и охолонув, ждут, затаив дыхание, когда, весь в белом, к ним выйдет все тот же их пожизненный правитель, «натруженным указательным» укажет на того, кого назначит крайним, и пойдет дышать дальше – своим свежим воздухом и подросшим рейтингом. Дурное дело нехитрое.

Кстати, о дурном и нехитром деле. Я уже рассказывал когда-то... Полвека назад, где-то посреди Австралии, было найдено племя, которое не видело связи между половым актом и деторождением. Вот такие простые ребята, представляете? До сих пор каждый раз, поочередно, возбуждаются и удивляются, возбуждаются и удивляются…

Наш коллективный волоколамск, похоже, происходит из той части Австралии. Сначала, на светлый праздник волеизъявления, суем в щель чего ни попадя, а потом хватаемся за голову в ужасе: ой, а чего это у нас родилось…

Максим Горюнов:

знакомые постят ссылку на видео, где пожилой мужчина грозит главе Волоколамского района «запихать в жопу его очки» если внук этого мужчины,

отравленный зловонием,

идущим от местной свалки, умрет.

знакомые пишут - ага, русский бунт!

я же хватаюсь за голову.

что значит «если внук умрет»? А если не умрет? если не умрет, то ничего страшного?

бунтовать надо когда есть труп внука? холодный и синий? а если внук не труп, если мечется в горячке и блюет, все нормально?

и это русский бунт? бессмысленный и беспощадный?

если здесь и есть нечто бессмысленное и беспощадное, то только покорность.

она тут в самом деле эпическая.

p.s. глядя на это видео нельзя не заподозрить,

что вообще вся история «русского бунта» - это такая крепкая киселевская фальсификация.

чтобы русскому человеку не так стыдно было

Андрей Десницкий:

"Это волоколамским родителям за слезы матерей Сирии" и проч.

Идеологическая "правильность" не делает людоедскую позицию человечной. Злорадствовать по поводу болезни детей - людоедство. Точка.

Я видел, как родителям, чья дочь сильно пострадала и чуть не погибла в страшном происшествии, писали, что это им за их поддержку Майдана.

Я прекрасно знаю, что если завтра я или мои близкие попадут под асфальтовый каток, раздастся хор... нет, вой: "это ему за то, что он не влился в наши дружные ряды". Причем вой с разных сторон.

Не позорьтесь, пожалуйста.

Волкодав прав, людоед - нет.

Роман Попков:

Про это великолепное видео, где разъяренные жители Волоколамска бунтуют из-за свалки, дают люлей градоначальнику и угрожают ему "засунуть очки в <задницу>".

В одной из веток обсуждений кто-то из фейсбучных оппозиционеров удивляется: как же так, вчера бюллетень за Путина в урну, а сегодня очки в <задницу>, и никого вам когнитивного диссонанса.

Нет, я прекрасно понимаю горечь и обиду из-за бюллетеней за Путина. Но вот да, представьте себе, что никакого здесь нет когнитивного диссонанса нет и быть не может. Потому что общество, десятилетиями варящееся в авторитаризме, по-другому и не живет, не может быть другим. Это же не какие-то там жители Брюсселя или Рима протестуют, и даже не жители Киева. Это вообще политические младенцы в самом плохом смысле этого слова.

Да, сегодня бюллетень за царя, а завтра черенок от лопаты в жопу этому царю. Причем царь сам не заметит, как перестанет работать правило "царь хороший, а бояре плохие". Мы любим с болью повторять его как неизбежную русскую жизненную формулу, но почему-то забываем, что данное правило имеет свойство переставать работать в определенный момент.

За месяц до бегства Каддафи из Триполи он собирал миллионные ликующие толпы на Зеленой площади.

Иракцы расписывались в бюллетенях за Саддама кровью, а спустя совсем короткое время побежали громить его памятники, а потом ликовали во время его казни.

Немцы в начале октября 1989 года махали флажками и улыбались, приветствуя парад в честь 40-летия образования ГДР, а через месяц разрушали Берлинскую стену, а через два месяца громили штаб-квартиру Штази. И никакого вам когнитивного диссонанса, да.

Юлия Галямина:

Про полигон Ядрово - это история про то, как важно сильное местное самоуправление

Все проблемы со свалкой начались после того, как территория перешла из муниципальной собственности в региональной. А региональным властям плевать на интересы каждого человека. Они слишком далеко и мерят большими цифрами.

Мэр Волоколамска вчера выступал на Эхе. Не в курсе, как он вёл себя раньше и что делал сейчас, но на словах он на стороне жителей города,своих избирателей и, что важно, соседей! Он живет там же, родился там же, дышит тем же воздухом. Тем же воздухом дышат его пожилые родители, дети и внуки. Он просто не может быть против своих соседей в такой момент. И он хоть риторически мягко, но на самом деле отчаянно позволяет себе критику Воробьева. Ведь по конституции он ему никакой не начальник, но дух вертикали власти именно это ощущение во всех пытается поселить.

И если что-то переломится в нашей стране, первыми, кто встанет на сторону народа - будут местные политики. Даже те, что от Единой России. Помяните моё слово!

А те, кто выбран на местном уровне от оппозиции, уже там! И других защитников среди властей у народа и вовсе нет.

Дмитрий Бавырин:

Почти уверен, что у волоколамского скандала будут последствия, и эти последствия будут неприятны для местной власти. Пафосно выражаясь, "президент встанет на сторону народа", заработав себе дополнительные очки.

Но стоит заранее учитывать, что это отдельный кейс, а не готовая матрица. Путин любит "вставать на сторону народа", но на сторону бояр встает гораздо чаще (по разным соображениям). В данном же случае есть существенная поправка на его собственное мироощущение: президент у нас немножко эколог, его все эти зеленые проблемы давно и зримо колебашат просто даже как человека, а не как политика. И это особо касается вопроса свалок, которыми Путин отрядил заниматься Иванова - и Иванов ими действительно занимается, просто в среднем всем наплевать и никто не следит.

В общем, я Воробьеву не завидую, но победой над режимом в более глобальном смысле тут пока не пахнет. Свалкой пахнет, это да.

Егор Холмогоров:

Собственно по реагированию власти на волоколамский кризис будет видно: восприняты в Кремле 76% как мандат на серьезные перемены, декларация независимости от поддержки коррумпированных элит, или же, напротив, как позволение на всё плевать.

Михаил Пожарский:

Многие говорят о том, что, дескать, Путин мог бы нынче въехать в Волоколамск на белом коне и лично испепелить отравленную свалку лазерами из глаз. Было бы красиво. Дало бы плюс к рейтингу царю, осадившему своих бояр.

Однако такие рассуждения предполагают, что у нас персоналистская автократия, в которой Путин - нечто вроде абсолютного монарх. Но, как учит нас социолог Чарльз Тилли - не бывает стопроцентных автократий. Есть шкала градаций серого, в основе которой лежит потребность власти в "согласии". Если не общества целиком, то коалиции правящих элит. Коалиция может быть сколь угодно ограниченной и малой (к примеру, включать только аристократию), но одновременно власть внутри нее может иметь сугубо совещательный, а не персоналистский характер. В средневековой Польше король был выборной должность, но при этом голосом в обществе были наделены лишь представители шляхты.

Экономист Мансур Олсон сформулировал тему еще понятнее: государство - это бандит, а, следовательно, центр власти может перемещаться от главаря к банде и обратно. Как с этим делом обстоит в России? За 18 лет путинского правления не было оснований полагать, будто Путин утвердил персональную власть. Помимо, победы над парой старых олигархов, сопутствовавшей первоначальной стабилизации режима, он не проявлял никаких персоналистских замашек. Представители коалиции могут воровать миллиардами, порой нанося громадный ущерб государству - царь в лучшем случае мягко журит их на очередной "прямой линии". Что показательно, ведь если ты полновластный монарх: воруя у государства - подданные воруют у ТЕБЯ. Посадки "элитариев" случаются, но в результате их войны между собой (как в случае СК и ФСБ или конфликта Сечин-Улюкаев). Путин - это "выборный король". Только выбрала его сходка номенклатурного дворянства. Альтернативы Путину, как точке равновесия интересов, коалиция пока не видит, но из этого не следует, что у Путина есть серьезная власть.

Путин может укрощать интересы одних группировок шляхты в пользу других, способствуя балансу. Но не может укрощать интересы шляхты в пользу холопов. Например, всерьез решать вопрос со свалкой. Ведь свалки - это чья-то "вотчина на кормление". А покушение на институт вотчины - покушение на основы порядка. Поэтому, если царь и выступит, то как обычно - в легком жанре "пожурить". Да и, кроме этой вотчины, в стране осталось множество других, эксплуатация которых будет лишь ужесточаться (нефть-то тю-тю) - даже при желании в ручном режиме все не проконтролируешь. Так что, притесняемые пейзане будут все усерднее точить вилы, поглядывая на барское брюхо.

Другие комментаторы видят в происходящем большую развёрнутую метафору всей страны.

Илья Константинов:

Ситуация накаленная, но власти вынуждены идти на кое-какие уступки, а в недалеком будущем, уверен, гигантская свалка "Ядрово" (название-то какое подходящее) будет полностью закрыта.

Но ровно в тот же день, когда закроют "Ядрово" легально или не легально, неважно, появится другая точно такая же ядовитая свалка неподалеку. Потому, что Москва производит гигантское количество отходов, переработка мусора у нас находится в зачаточном состоянии, а сжигание мусора загрязняет воздух почище любой свалки.

Эта проблема не только Москвы - всех мегаполисов, но в развитых странах ее худо-бедно решают за счет раздельного сбора отходов и глубокой переработки мусора. В России на это нет денег, как нет денег на достойные пенсии и передовую медицину, и гибнущую деревню.

Остались средства лишь на шубохранилища, яхты и ракеты с ядерной силовой установкой. Да, чуть не забыл, говорят на освоение Марса останется. На Марс денег, может, и наберут, а на решение проблемы свалок точно не останется.

Так мы и будем жить, задыхаясь от смрада, купаясь в грязной воде и собирая в подмосковных лесах презервативы вместо грибов и ягод...

Пока не припрет. Но ждать, судя по всему, осталось недолго: метеорологи обещают в этом году жаркое лето.

Ужо надышимся смрадом, не впервой. Может, тогда поумнеем?

Ярослав Белоусов:

Произошедшее в Волоколамске - очередное подтверждение моего тезиса о необходимости переноса столицы.

Ибо Москва - это уже не мегаполис, а мегасвалка. Никакая инфраструктура утилизации мусора такого не выдержит.

Пётр Шкуматов:

То, что вы сегодня видели в Волоколамске, где главу этого города банально побили и он был вынужден вызвать ОМОН для собственной защиты, а также милая девочка, которая отчаянно жестикулировала пока губернатор области давал интервью, это проявления тех проблем, которые предпочитали задвигать под ковер. Я напомню, что такая гигантская агломерация, как Москва, имеет проблемы не только с пробками на дорогах, но и ряд других узких мест. Я не буду сейчас рассказывать про канализацию, ведь она работает тоже практически на пределе. А вот свалки это уже прорвало. В прошлом году Путин по просьбам жителей закрыл свалку в Кучино, но мусора то меньше не стало. И его начали свозить на другие полигоны ТБО. Вы же не хотите жить в городе, где на улицах каждый год будут складироваться 600 тысяч тонн мусора (а этого хватит, чтобы покрыть метровым слоем мусора весь Пресненский район)? А куда его девать? В том числе и в сторону Волоколамска стали вывозить. И там вылезли проблемы.

Теперь Воробьев пообещал эту свалку через неделю закрыть. Но мусор то куда девать? Естественно, что его будут вывозить на другие оставшиеся полигоны, в результате нагрузка на них возрастет и история повторится только в других районах области. То есть это уже экологическая катастрофа. Почему она произошла? Всё очень просто. Москва не была рассчитана и никогда не рассчитывалась на проживание здесь 20-ти миллионов человек (численность агломерации). Мусор (почти 10 миллионов тонн ежегодно), пробки, канализация - это признаки перенаселенности территории, когда количество проживающих не соответствует инфраструктуре для их проживания. Можно построить еще 100 миллионов квадратных метров жилья (половина жилого фонда Москвы, планы Хуснуллина-Собянина), но невозможно утилизировать мусор, который будут производить жильцы этих человейников. Невозможно построить дороги для этих новых людей. Не-воз-мож-но. Надо уже посмотреть правде в глаза и сказать, что Москве надо разукрупняться, а не разрастаться. Иначе инциденты, подобные бунту в Волоколамске, тут будут происходить с завидной регулярностью.

Вячеслав Егоров:

Мусорный коллапс уже довел граждан Волоколамска и Клина до перекрытия дорог на полигоны. Это по той причине, что воняет до тошноты, что уже есть отравления свалочными газами, особенно страшны случаи, когда сероводород или хлор действует на детей, видеть результаты такого воздействия и молчать - невозможно.

И такая ситуация в десятках городов. В том числе и в Коломне, где я живу. Тут пока воняет только в окрестных полигону селах и на окраине города, но летом будет тот же Волоколамск. Машины с мусором едут из Москвы с превышением мощности полигона в 10-20 раз.

Власти, в лице губернатора Воробьева и министра экологии МО Когана, говорят нам, что всё в порядке, что проблему они решают. Но решают как: втыкают на проблемный полигон систему "факел" и сжигают нефильтрованные свалочные газы. Вонь от такого подхода только усиливается (жители Балашихи не дадут соврать), и к тому прибавляются еще и вреднейшие химические соединения, образующиеся при сгорании. И еще они хотят построить по области 4 мусоросжигательных завода, которые, по их мнению, чуть ли не целительное воздействие оказывают на граждан.

Алексей Дуленков:

Московская областная дума в 2013 году утвердила нового прокурора Московской области. Им стал Алексей Захаров, который по счастливому совпадению также является зятем Министра обороны Сергея Шойгу. Напомню, что губернатор Московской области Андрей Воробьев (которого вчера снежками в Волоколамске закидали) является сыном бывшего первого заместителя Шойгу в правительстве и соседа по даче, кстати. А человеком, фактически контролирующим мусорный рынок является не кто иной, как Игорь Чайка, сын генерального прокурора России и в недавнем прошлом советник губернатора Московской области.

Круг замкнулся.

Сергей Гуляев:

Сын ген прокурора Чайки - мусорный король Игорь - пока остается в тени. Бьют мэра города Волоколамска, а истинный виновник потирает жирные потные ладошки.

Эрик Лобах:

А зачем этого дурака Воробьёва держат, которого даже все областные чиновники (!) ненавидят, - я вообще не понимаю. Ну и что, что он сын бывшего заместителя Шойгу - это что, уровень сам по себе?! Он же самовлюблённое хамло, индюк и деградант. Недоразумение какое-то.

Геннадий Гудков:

В принципе, власти Подмосковья полностью виновны в сложившейся экологической катастрофе и несут ответственность за мучения жителей столичного региона. Потому что ничего не желали делать последние почти полтора десятилетия для решения этой важнейшей проблемы.

Я - живой свидетель торжества «мусорной мафии» в Московской области, которая, я уверен, всегда была связана с руководством столичной области коммерческими интересами. А если еще короче - все заинтересованные должностные лица все эти годы просто тупо «пилили бабки», не думая о народе.

Дмитрий Гудков:

И да, здесь есть связь: сначала коррупция – потом отравленные дети и бунт в Волоколамске.