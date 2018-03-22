"Геи за Путина!" против Смольного

В Петербурге ЛГБТ-активисты, которые хотели устроить перед президентскими выборами митинг "Геи за Путина!", получили отказ и подали в суд на городскую администрацию. Активисты сочли, что было нарушено право на свободу собраний. Однако Смольнинский районный суд после нескольких часов раздумий в удовлетворении иска отказал. Создатель инициативной группы "Геи за Путина!" Алексей Назаров считает судебный отказ оскорбительным: получается, что геи не имеют права поддержать Путина только потому, что они – геи. В судебном иске говорится, что демонстрация была запрещена по политическим мотивам – чтобы не повышать социальный статус геев и не вызывать у избирателей нежелательных ассоциаций между кандидатом в президенты Путиным и дискриминируемой им же группой населения. По мнению Алексея Назарова, само упоминание того, что геи – за Путина, городские власти приравняли к запрещенной законом "пропаганде гомосексуализма".