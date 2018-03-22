США ввели пошлины на импорт китайских товаров на $50 млрд

Ущерб Китаю от новых американских пошлин составит около 50 миллиардов долларов. Об этом заявили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении ряда пошлин и ограничений на китайские товары. Он также поручил разработать меры по ограничению китайских инвестиций в Соединенные Штаты.

Перечень товаров, на которые распространяется пошлина, подготовят в течение двух недель. Трамп отметил, что эти меры "давно назревали". По его мнению, получение Китаем выгоды от торговли с США вышло из-под контроля. Трамп также отметил, что "Евросоюз и Южная Корея тоже ведут нечестную торговлю".

9 марта Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий. В ответ Евросоюз пообещал принять ответные меры, но США временно вывели Брюссель и ряд других стран из-под действия новых пошлин.