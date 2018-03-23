Евросоюз отзывает своего посла из России в связи с делом Скрипаля

Лидеры стран Европейского союза решили отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций в связи с отравлением в Великобритании нервно-паралитическим веществом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен, комментируя итоги переговоров на саммите в Брюсселе.

Ранее лидеры ЕС заявили, что считают "крайне вероятным", что ответственность за покушение на убийство Скрипаля лежит на России.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что это символический жест поддержки Лондона в конфликте с Москвой. Это решение - "мера", а не "санкция", и дипломат не окончательно отозван из российской столицы, сказал Рютте, передает Ассошиэйтед Пресс.



Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в связи с делом Скрипаля возможны новые меры в отношении России. Однако прежде, чем принять решение о дальнейших шагах, Брюссель дождется результатов анализа вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), эксперты которой 21 марта приступили к анализу яда, заявили, что он займет две-три недели.

Суд в английском городе Солсбери, в больнице которого находятся в коме Скрипаль и его дочь,официально разрешил взять анализы крови у пострадавших. Полученные образцы будут переданы экспертам ОЗХО.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлиябыли госпитализированы 4 марта. Следователи полагают, что его отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания возлагает на Россию ответственность за нападение. Москва обвинения отвергает.

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также намеревается добиться того, чтобы лидеры ЕС поступили по примеру Лондона.