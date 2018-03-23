В Швейцарии расследуется уголовное дело о поставках оружия в Россию

В Швейцарии ведётся уголовное расследование по делу о поставках в Россию техники, вооружений и материалов военного назначения. Газета Handelszeitung получила конфиденциальные документы, подтверждающие факт сотрудничества крупных швейцарских бизнесменов с представителями России. Речь идёт, в частности о поставках для службы охраны президента России, говорится в публикации. Обвинения в нарушении законодательства могут быть предъявлены сотрудникам швейцарской оборонной госкорпорации Ruag.

Среди документов, полученных журналистами, имеются письма и секретное соглашение, в которых фигурируют имена члена совета директоров одного из подразделений корпорации Ruag и главы представительства банка Julius Baer в России, а также одного из торговцев оружием. Их имена не называются.

По данным издания, в 2010 году участники соглашений договорились о поставках автоматов и бронежилетов, наблюдательной аппаратуры и микродронов в Россию, страны СНГ и Мексику. Объём сделок с Россией состависл от 50 до 150 миллионов долларов, говорится в публикации. Издание Handelszeitung уточняет, что в Россию швейцарские поставщики отправляли огнестрельное оружие фирмы SIG Sauer и снайперские винтовки на несколько миллионов долларов для личной охраны президента России.

В публикации отмечается, что сами поставки были легальными. Но журналистское расследование подозревает, что бизнесмены провели эти сделки без ведома швейцарских работодателей и присвоили комиссионные вознаграждения в миллионном размере. Вероятно, в рамках сделки с вертолетами, давались взятки сотрудникам российского государственного предприятия "Техснабэкспорт", принадлежащего концерну "Росатом".

Сотрудничество не состоялось, представитель банка Julius Baer не поделился с поставщиком деньгами от "вертолетной" сделки. Газета утверждает, что средства в размере 8 миллионов долларов наличными попали в распоряжение "третьих лиц".

В российской компании "Техснабэкспорт" заявили, что не имеют никакого отношения к коррупционному скандалу вокруг швейцарской компании Ruag в связи с якобы осуществлявшимися этой компанией поставками продукции в Россию. "АО "Техснабэкспорт" никогда не заключал контрактов с компанией Ruag", – сообщили "Интерфаксу" в компании.