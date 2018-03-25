Поколение без будущего

Почему молодые люди не видят перспектив личного и государственного развития, а также социальный инфантилизм и мораторий на идентичность обсуждаем с психологом, профессором НИУ ВШЭ Софьей Нартовой-Бочавер, аналитиком Центра социального проектирования Дмитрием Серёгиным, студентами НИУ ВШЭ Дмитрием Толкачевым и Ярославом Веринчуком.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 25 марта в пять часов вечера.