Страны ЕС примут новые меры против России из-за отравления Скрипаля

Страны Европейского союза договорились в ближайшие дни принять дополнительные санкции против России в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Среди стран, которые призыват принять меры, – Франция и Германия.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Париж и Берлин рассматривают высылку российских дипломатов. Источники агентства Reuters утверждают, что европейские страны рассматривают и иные меры, при этом о новых экономических санкциях речи не идёт. О возможной высылке российских дипломатов также заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

22 марта лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России. Представители европейских государств поддержали доводы Великобритании о том, что ответственность за покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери несет Россия. В Москве назвали совместное заявление Евросоюза бездоказательным обвинением.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта. Следователи полагают, что его отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания возлагает на Россию ответственность за нападение. Москва обвинения отвергает. 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также намеревается добиться того, чтобы лидеры ЕС поступили по примеру Лондона.