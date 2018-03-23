Уплыл из гавани. В Севастополе закрасили граффити с Путиным

В Севастополе 23 марта муниципальные рабочие закрасили граффити "Возвращение в родную гавань" на торцевой стене дома по адресу: ул. Героев Севастополя, д. 46, рядом с памятником матросу Кошке.

Этот мурал (граффити большого размера, нанесенное на стену) был создан художниками из прокремлевского движения "Сеть" в начале мая 2014 года и стал одним из самых известных художественных образов, появившихся после аннексии Крыма Россией. Он изображает президента России Владимира Путина, идущего в форме военно-морских сил по колосящемуся рожью полю на фоне московского Кремля.

На уничтожение граффити обратили внимание жители Севастополя, опубликовавшие фотографии в сообществах "Подслушано в Севастополе" и "Типичный Севастополь" в социальной сети "ВКонтакте".

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Вскоре после этих сообщений выяснилось, что граффити закрасили в рамках работ по ремонту фасада дома. Документы о планируемых работах есть в интернете. Согласно приложению к приказу Департамента городского хозяйства Севастополя от 18 января 2017 года № 5-ОД (документ, .pdf), ремонт фасада пятиэтажки 1961 года постройки обошелся бюджету города почти в 8 миллионов рублей (140 тыс. долларов). На опубликованных фотографиях видны трое рабочих, которые, предположительно, покрывают стену термоизоляционной краской.

Граффити с Путиным в Севастополе вызывало неоднозначную реакцию жителей – многие комментаторы сочли его безвкусным и некачественным. Отдельным предметом для шуток стали повешенные на стену кондиционеры, которые оказались аккурат в руках Путина и вызвали у некоторых комментаторов ассоциации с музыкальными колонками:

По словам художников, создававших мурал "Возвращение в родную гавань", проблемы возникали у них с самого начала реализации этой идеи: например, жители Севастополя успели более 500 раз пожаловаться в полицию на то, что неизвестные пытаются нарисовать на стене дома украинский флаг – это происходило, когда фон для граффити, золотая рожь внизу и голубое небо вверху, уже был нанесен на стену, а остальные детали изображения – еще нет.

В январе 2015 года неизвестные закрасили Путину на этом граффити глаза.

Вандализму неоднократно подвергались и другие граффити с изображением российского президента в Крыму, например, в Керчи, где поверх лица Путина неизвестные нарисовали свастику:

"Молодежная патриотическая организация "Сеть" была создана бывшими комиссарами движения "Наши" в 2013 году. Помимо граффити "патриотического" содержания, "Сеть" известна календарем с поздравлениями российским военным в Сирии от российских и сирийских женщин. В декабре 2016 года одна из изображенных в календаре девушек заявила, что авторы календаря ее обманули, сопроводив фото выдуманной цитатой ее слов. Кроме этого, "Сеть" провозгласила "12 духовных скреп, которые делают россиян народом".

Еще один ставший известным мурал, посвященный вхождению Крыма в состав России, "Крым и Россия. Вместе навсегда", был нарисован в марте 2014 года в Москве, на стене дома 1/5 по улице Александра Солженицына. Он также подвергся резкой критике местных жителей и был закрашен по распоряжению московских властей спустя 4 месяца, в июле 2014 года.

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