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Общество

Жители Екатеринбурга "обняли башню"

Жители Екатеринбурга "обняли башню"
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На акцию вышли горожане, протестующие против сноса недостроенной телевышки, которая стала одним из символов Екатеринбурга. Телебашню собираются снести в субботу, 24 марта. На этом месте планируется построить ледовый дворец для хоккейного клуба "Автомобилист". Телебашню начали строить в 1983 году, но уже в 1991-м работы заморозили. Ни один из проектов по перестройке объекта под офисы, кинотеатр или даже храм не был реализован. В итоге областное правительство продало землю Уральской горно-металлургической компании.

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