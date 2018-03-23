Жители Екатеринбурга "обняли башню"

На акцию вышли горожане, протестующие против сноса недостроенной телевышки, которая стала одним из символов Екатеринбурга. Телебашню собираются снести в субботу, 24 марта. На этом месте планируется построить ледовый дворец для хоккейного клуба "Автомобилист". Телебашню начали строить в 1983 году, но уже в 1991-м работы заморозили. Ни один из проектов по перестройке объекта под офисы, кинотеатр или даже храм не был реализован. В итоге областное правительство продало землю Уральской горно-металлургической компании.