В Екатеринбурге снесена советская телебашня, построенная зря

В центре Екатеринбурга снесена недостроенная башня высотой более 200 метров. Её строительство началось в 1983 году, в 1991-м было заморожено, а ещё через 20 лет она была исключена из перечня федеральных стратегических объектов. На её месте, возможно, будет построена многофункциональная спортивная арена на 15 тысяч зрителей.
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