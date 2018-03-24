В США тысячи школьников требуют строго контроля над продажей оружия

Сотни тысяч американцев сегодня проводят демонстрации во многих городах США. Они требуют ужесточить контроль над продажей и ношением оружия. Самая многочисленная акция проводится в Вашингтоне, куда из разных штатов прибывают автобусы со школьниками и их родителями. Девиз мероприятия – "Шествие за нашу жизнь".

Поводом к широкому протесту стало убийство 17 учеников в средней школе во флоридском городе Паркленд 14 февраля этого года. 19-летний бывший учащийся школы вошёл в здание, включил сигнал пожарной тревоги и открыл стрельбу. Затем он покинул здание и был задержан полицией в окрестностях Паркленда. Преступник, как оказалось, применял полуавтоматическое оружие.

Министр юстиции – Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что намерен добиваться изменения классификации оружия. Сешнс предложил считать полуавтоматическое оружие, оснащенное так называемыми "скользящими прикладами", автоматическим. Именно "скользящий приклад" был использован в прошлом году во время стрельбы в Лас-Вегасе во время концерта. Были убиты 58 человек, сотни получили ранения.

В США автоматическое оружие запрещено продавать частным лицам, владение им – незаконно. То есть, изменение классификации на федеральном уровне приведет к фактическому запрету этих устройств на всей территории страны, отмечают американские СМИ.

У граждан США будет 90 дней, чтобы прокомментировать предложение Минюста, однако, как говорится в публикации "Голоса Америки", последнее слово в вопросе об изменении классификации оружия остаётся за федеральными властями.