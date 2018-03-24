Франция: умер от ран подполковник, предложивший себя вместо заложников

Во Франции скончался подполковник жандармерии, пытавшийся оставновить кровопролитие во время теракта в пятницу в коммуне Треб на юге Франции. Арно Бельтрам предложил себя экстремисту, захватившему людей, в обмен на освобождение заложников. Преступник открыл огонь по офицеру, после чего спецназ начал штурм здания. Арно Бельтрам скончался в больнице от пулевых ранений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Бельтрам «принял смерть героя» и что поступок подполковника заслуживает «уважения и восхищения всей нации». В знак скорби по погибшему подполковнику 24 марта все флаги жандармерии будут приспущены. Арно Бельтраму было 45 лет. У него осталась жена, сообщает RFI.

Захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб был убит при штурме. Им оказался 25-летний житель Каркассона марокканского происхождения Редуан Лакдим, уже известный французским органам правопорядка – ранее он подозревался в радикализации террористического характера. Ответственность за захват заложников взяла на себя группировка "Исламское государство".

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил о взятии под стражу возможной сообщницы Редуана Лакдима. Об этом сообщила утром 24 марта газета Le Figaro. Всего при теракте погибли четыре человека, включая нападавшего и полицейского, 15 человек находятся в больнице с ранениями.