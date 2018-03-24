В Волоколамске продолжились протесты против полигона "Ядрово"

В городе Волоколамск в Московской области в воскресенье, как ожидается, продолжатся акции за закрытие мусорного полигона "Ядрово", после выбросов газа на котором на неделе за медицинской помощью обратились более 100 детей.

В субботу в Волоколамске прошли массовые пикеты у здания городской администрации и у самого полигона. В них участвовала и 10-летняя Таня Лозова, получившая большую популярность в Сети после публикации видео, на котором она жестикулирует в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Участники акций подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

После массовых протестов на неделе был уволен глава Волоколамского района, власти пообещали провести диспансеризацию всех детей в Волоколамске и желающих взрослых. Сам полигон пока закрыт не будет, однако власти обещали существенно снизить число мусоровозов, которые он будет принимать, и провести работы по устранению неприятного запаха, от которого страдают горожане.