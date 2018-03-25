В столицах мира по случаю "Часа земли" отключили свет на важных зданиях

В столицах ряда стран в субботу вечером были погашены огни на важных зданиях, чтобы привлечь внимание к опасностям изменений климата в мире. 24 марта на Эйфелевой башне в Париже, Биг-Бен в Лондоне, на Красной площади в Москве, а также в ряде других городов была отключена подсветка в рамках всемирных усилий по повышению осведомленности об опасностях изменения климата.

Такого рода мероприятия под названием "Час Земли" (Earth Hour) впервые был проведен в Австралии в 2007 году и теперь соблюдается в 187 странах. При этом огни выключаются в 8:30 вечера по местному времени на один час.

Организаторы заявили, что акция стала "крупнейшим глобальным движением против изменения климата". "Она направлена на повышение осведомленности о важности защиты окружающей среды и дикой природы", - сказал Дермот О'Горман, глава WWF, главного организатора мероприятия.

В Москве на Красной площади и в соборе Василия Блаженного воцарилась тьма, а российская часть Международной космической станции также отключила свои огни, сообщает агентство РИА Новости.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш сказал, что это событие "происходит в то время, когда на людей и на планету оказывается огромное давление". "Ресурсы и экосистемы во всем мире находятся под давлением. "Час Земли" - это возможность показать нашу решимость измениться", - сказал он.