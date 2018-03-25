Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В столицах мира по случаю "Часа земли" отключили свет на важных зданиях

Бранденбургские ворота в Берлине с отключенной подсветкой

В столицах ряда стран в субботу вечером были погашены огни на важных зданиях, чтобы привлечь внимание к опасностям изменений климата в мире. 24 марта на Эйфелевой башне в Париже, Биг-Бен в Лондоне, на Красной площади в Москве, а также в ряде других городов была отключена подсветка в рамках всемирных усилий по повышению осведомленности об опасностях изменения климата.

Такого рода мероприятия под названием "Час Земли" (Earth Hour) впервые был проведен в Австралии в 2007 году и теперь соблюдается в 187 странах. При этом огни выключаются в 8:30 вечера по местному времени на один час.

Организаторы заявили, что акция стала "крупнейшим глобальным движением против изменения климата". "Она направлена на повышение осведомленности о важности защиты окружающей среды и дикой природы", - сказал Дермот О'Горман, глава WWF, главного организатора мероприятия.

В Москве на Красной площади и в соборе Василия Блаженного воцарилась тьма, а российская часть Международной космической станции также отключила свои огни, сообщает агентство РИА Новости.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш сказал, что это событие "происходит в то время, когда на людей и на планету оказывается огромное давление". "Ресурсы и экосистемы во всем мире находятся под давлением. "Час Земли" - это возможность показать нашу решимость измениться", - сказал он.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Ошибка сервера

Ой! Как вы понимаете, это не то, что мы хотели бы вам показать.

Адрес этой странички был отослан разработчикам для анализа и исправления. Приносим извинения!

Пожалуста, используйте Поиск вверху страницы, чтобы найти больше

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG