Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Телеканал "Россия-24" показал "боевой лазер" с канализационной трубой

"Боевой лазер", показанный в эфире "России-24"

Государственный телеканал "Россия 24" в сюжете о российских военных лазерах "нового типа" показал установку, оборудованную канализационной и дымоходными трубами. На это обратил внимание портал Defence Blog.

В сюжете "России 24" рассказывается о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение российской армии. Сюжет под названием "Лазер защитит россиян от врагов и болезней​" был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в России боевого лазерного комплекса в послании Федеральному посланию заявил президент страны Владимир Путин.

Тогда же глава государства рассказал о новом российском ядерном оружии. При этом слова президента были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG