Телеканал "Россия-24" показал "боевой лазер" с канализационной трубой

Государственный телеканал "Россия 24" в сюжете о российских военных лазерах "нового типа" показал установку, оборудованную канализационной и дымоходными трубами. На это обратил внимание портал Defence Blog.

В сюжете "России 24" рассказывается о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение российской армии. Сюжет под названием "Лазер защитит россиян от врагов и болезней​" был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в России боевого лазерного комплекса в послании Федеральному посланию заявил президент страны Владимир Путин.

Тогда же глава государства рассказал о новом российском ядерном оружии. При этом слова президента были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида.