Слова Путина о "новейших ракетах" иллюстрированы кадрами 2007 года

Во время речи президента России Владимира Путина о новом ядерном оружии страны был использован компьютерный ролик одиннадцатилетней давности. Кадры, на которых изображено разделение головной части баллистической ракеты "Сатана", использовали в программе "Ударная сила" на Первом канале в выпуске "Царь-ракета" от 25 сентября 2007 года.

В выступлении Путина кадры из этого видео использовали для иллюстрации "нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой" под названием "Сармат".

Кроме этого, СМИ обратили внимание, что ядерная ракета в ролике Первого канала поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида. Британская газета Daily Star пишет, что Флорида – одно из любимых мест отдыха президента США Дональда Трампа.

В своем послании к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия скоро примет на вооружение новейшее ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему ПРО. Выступление президента сопровождалось как видеороликами, так и компьютерной графикой с изображением запусков ракет и принципа их действия.

Оружию была посвящена почти половина выступления президента. По утверждению Путина, Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказывались вести с Россией переговоры о противоракетной обороне. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – заявил российский лидер, рассказывая о новых видах оружия.