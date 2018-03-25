В Германии задержан бывший каталонский лидер Пучдемон

Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон задержан полицией в Германии. Об этом сообщает его адвокат, который написал в Твиттере, что немецкая полиция остановила Пучдемона 25 марта, когда он пересекал границу, чтобы въехать из Дании в Германию. Пучдемон содержится в полицейском участке.

Адвокат Алонсо-Куэвилльс сказал, что Пучдемон вернулся в Бельгию, где он находился с тех пор, как покинул Испанию в октябре, когда его региональное правительство организовало незаконный референдум в Каталонии, что привело к одностороннему провозглашению независимости от Испании. Пучдемону грозит 25 лет в испанской тюрьме по обвинению в мятеже.

Судья Верховного суда Испании возобновил международный ордер на арест Пучдемона 23 марта, когда он посещал Финляндию. Также были выданы ордера на арест пяти других каталонских сепаратистов.