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"Весна" сообщила об аресте Николая Статкевича на 10 суток

Акция в день 100-летия провозглашения Белорусский народной республики, Минск, 25 марта 2018

В Белоруссии задержан Николай Статкевич, один из инициаторов несанкционированного шествия к 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики (БНР), сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

В преддверии Дня воли в Минске начались задержания политических активистов. Правозащитникам стало известно, что 21 марта был задержан политик Владимир Некляев. Эту информацию подтверждает "Хартия 97". В 2010 году Некляев являлся кандидатом в президенты Белоруссии.​ Он получил около двух процентов голосов избирателей.

Задержания произошли в связи с оппозиционной акцией, прошедшей 21 марта в Минске, — «Марша рассерженных белорусов 2.0», сообщил «Голос Америки». В мероприятии, несогласованном с властями, участвовали около 200 человек. Предыдущий "Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске год назад под лозунгами против нак называемого "Закона о тунеядцах". После акции президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил введение налога для трудоспособных безработных.

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