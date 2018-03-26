США реализуют новые санкции в отношении России через бюджет

Государственный бюджет США в размере 1,3 триллиона долларов, подписанный на днях президентом Дональдом Трампом, предусматривает введение новых санкций в отношении России.

В соответствии с документом учреждениям федерального правительства возбраняется предоставлять новые гранты Российской Федерации либо заключать с ней или со странами, поддержавшими аннексию Крыма, коммерческие договоры. Американским представителям в международных финансовых организациях поручено голосовать против любых инициатив, ставящих под сомнение суверенитет или территориальную целостность Украины. Также предусмотрено увеличение до 250 миллионов финансирования специального фонда при Госдепартаменте, призванного противостоять распространению российского влияния в мире, в частности, посредством укрепления независимости российского сегмента Интернета.

Таким образом, республиканцы и демократы в Конгрессе выразили свое недовольство медлительностью, с которой администрация претворяет в жизнь последние антикремлевские санкции.

На прошлой неделе Дональд Трамп наперекор желаниям ближайших помощников поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность президента России, не потребовал от него объяснения в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и не предостерег от вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс.