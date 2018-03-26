"Открытая Россия": выборы президента России не были легитимны

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" заявило, что президентские выборы 2018 года не были честными и справедливыми, а полученный по их результатам очередной президентский мандат Владимира Путина – легитимным. Об этом говорится в тексте заявления, принятом на ежегодной конференции "Отрытой России" в Вильнюсе.

Власть продемонстрировала новые способы фальсификаций, совокупность которых позволяет с точностью сказать, что выборы не являлись свободным волеизъявлением граждан, — говорится в документе.

Движение "Открытая Россия" намерено использовать в своей деятельности и поддерживать только активные действия и прозрачные политические методы и технологии. Оно планирует расширить проект "Правозащита" для помощи политическим активистам в ходе уголовных и административных процессов и выстроить систему информационной поддержки гражданской активности в регионах на базе существующих медийных ресурсов и социальных сетей, говорится в заявлении, принятом на ежегодной конференции "Открытой России".

19 декабря, на следующий день после официального старта избирательной кампании по выборам президента России, Ходорковский призвал главу Центризбиркома отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты в связи с нарушением им требований Конституции. По его мнению, Путин находится у власти уже 17 лет и новый президентский срок станет для него пятым. На третьем сроке его формально подменял Дмитрий Медведев, считает Ходорковский.

Позже он написал в Фейсбуке, что у граждан России есть два пути – выборы или баррикады. Второй путь, по его словам, это крайность, чреватая актами насилия и новым витком авторитаризма. Бывший олигарх и бывший заключённый, отбывший 10-летний срок лишения свободы, считает, что важно не пропустить момент, когда псевдовыборы "вдруг внезапно станут выборами, как это было в Москве в 2013 году".