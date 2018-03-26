The Times: Сергей Скрипаль и его дочь отключили GPS в день отравления

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на своих мобильных телефонах на четыре часа в день, когда были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в английском городе Солсбери. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

Издание цитирует предположения, ранее прозвучавшие в других британских газетах, о том, что такие действия могли позволить Скрипалю с дочерью провести какую-то секретную встречу в неизвестном пока месте.

В Скотленд-Ярде отказались обсуждать эту информацию уточнив, что не могут комментировать ход расследования.

По последней информации, утром в день отравления Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена и сын бывшего российского двойного агента. В половине второго отец и дочь оставили машину на парковке в Солсбери, а потом отправились в паб и ресторан. Через два часа их обнаружили на скамейке в центре города.

Ранее "Би-би-си" со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова, сообщило, что бывший сотрудник ГРУ направил письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле письма Скрипаля не получали.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия уже три недели находятся в коме после отравления. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. В Москве причастность к отравлению отрицают.

Лидеры стран Европейского союза подтвердили солидарность с британской позицией. Ожидается, что в ближайшее время до 20 государств – большинство стран ЕС и США – примут решения о высылке ряда российских дипломатов. Великобритания ранее выслала 23 дипломата, Москва ответила тем же.