"Вранье пополам с умолчанием". Телекритики об освещении кемеровской трагедии

Пользователи социальных сетей возмущены тем, как в воскресенье освещалась на российских федеральных телеканалах трагедия в Кемерове, унесшая жизнь более 60 человек. Масштабы произошедшего замалчивались, а итоговые программы на Первом и "России-1" больше внимания уделили триумфу Владимира Путина на прошедших неделю назад выборах и геополитическим успехам России, чем пожару в торговом центре "Зимняя вишня".

Трагедия в Кемерове случилась в воскресенье, когда новости выходят с меньшей частотой, а эфир в основном наполнен развлекательным контентом. Как бы то ни было, экстренных новостных выпусков ни на "Первом", ни на "России 1" не было, а программа вещания не была изменена. На Первом канале сюжет о пожаре в торговом центре был показан в итоговой новостной программе, четвертым после репортажей о победе Путина на выборах и ситуации вокруг отравления в Великобритании Сергея Скрипаля. На "России 1" прямое включение из Кемерова состоялось в вечерней программе "Вести недели" – но лишь после репортажа об итогах выборов президента.

Многих пользователей социальных сетей такая расстановка приоритетов в итоговых программах федеральных каналов возмутила.

За тем, как освещалась в воскресенье трагедия в Кемерове, следил и телекритик Юрий Богомолов. По его словам, на федеральных телеканалах происходило "вранье пополам с умолчанием":

– Вчера действительно пошла информация, но не на телевидении, а на радио: сначала источники сообщали, что более-менее все благополучно. Потом выяснилось, что кто-то погиб, потом сообщили, что не погиб ни один ребенок, что просто какой-то ребенок был без сознания, но сейчас его отходили. Потом пошло: 3, 5, 10... Шел счет погибших. А уже к вечеру, в 8 часов, когда масштабы этой трагедии стали понятны, Дмитрий Киселев, который вел "Вести недели", обмолвился об этой ситуации в своем эфире и тут же съехал на Терезу Мей, о которой, естественно, говорил в ироничном ключе. В интернете, в соцсетях шла хроника того, что происходит в Кемерове, а Дмитрий Киселев все рассказывал о международных угрозах, о том, как нападают на Россию, как не любят Россию, и какие мы молодцы.

Потом началась программа Соловьева (понятно, что она была записана несколько раньше), и там то же самое: Украина, Британия, Америка. Вся эта команда политологов продолжала иронизировать над нашими западными якобы недругами.

Это характерный прием и принцип нашего государственного телевидения

Это характерный прием и принцип нашего государственного телевидения – вранье пополам с умолчанием. Фигура умолчания очень распространена и очень характерна для нашего телевидения. Несколько месяцев тому назад была история с поножовщиной в школе. Об этом тоже пытались умолчать. А в последние недели просто какой-то, можно сказать, заговор умолчания. Скажем, в Волоколамске произошло отравление детей газами с мусорного полигона. Что нам государственное телевидение показывало? Да, ничего оно не показывало практически по этому поводу. Скандал с депутатом Слуцким. Опять они его обошли, хотя он носил очень важный этический характер. А по трагическому совпадению и в волоколамской истории, и в кемеровской затронуты дети. Что такое ребенок? Ребенок – это золотой эталон человечности. Человечность на кону в XXI веке. Поразительно, насколько государственное телевидение и государственная журналистика бессердечны в этом отношении!

– Наверное, в нормальной ситуации, когда происходит какая-то серьезная трагедия, сотрудников вызывают на работу, несмотря на воскресенье, переверстывают эфир… Как вы думаете, почему этого не произошло? Личная недооценка масштабов трагедии редакторами? Указание сверху? Страх того, что если отменят сюжеты про Путина, то будет хуже?

– Дело в том, что есть некая информационная вертикаль, которая упирается в вертикаль самой власти. Естественно, они думают о том, что надо, чтобы все окончательно стало понятно, чтобы были ньюсмейкеры, которые бы все разъяснили… Но представляете, происходит такая трагедия, идет информация о том, что есть жертвы, а Дмитрий Киселев в это время рассказывает, какое замечательное название он придумал для новой ракеты и выдает это название – "Пепел". И ведь он знает о том, что произошло! Это самая примечательная и характерная подробность нашего телевидения. Слов при этом не находится! Что касается самих сотрудников, то они все очень разные. Я думаю, что они настолько зависимые, настолько подневольные… Но вместе с тем выветрилось такое чувство – достоинство профессии, – полагает Юрий Богомолов.

​По мнению журналиста Арины Бородиной, преуменьшение масштабов трагедии на телевидении могло быть согласовано с властями:

– Принять такое решение самостоятельно каналам все-таки не так просто. Это не значит, что это их оправдывает, ни в коем случае! Но синхронизация двух главных общенациональных каналов на фоне такой трагедии обращает на себя внимание. Я могу ошибаться, конечно, но думаю, что это согласованное и санкционированное освещение. Когда на первое место и на "Первом канале", и на "России 1" выходят 20-минутные блоки о результатах выборов и триумфе Владимира Путина, о том, какая это была историческая победа, какой это был рекорд, а ведущие этих программ Фадеев и Киселев просто взахлеб об этом говорят… Трудно представить, что каналы, которые живут в современном мире и оснащены техникой по последнему слову, не видят, что происходит. Они мониторят интернет, соцсети, у них есть корреспондентские бюро в Кемерове. Они знают о масштабе трагедии, но они по случайности или, как кто-то тут мне написал, по лени ставят на первое место выборы, а новость о трагедии уже через полчаса после начала выпуска. Я в такие совпадения не верю, их просто не может быть. Это итоговые программы, а не ежедневный текущий выпуск новостей. В воскресенье вечером выпуски новостей выходят только днем. Про масштаб трагедии еще было не очень понятно. Основная информация по московскому времени в 20:00 и в 21:00 уже была из Кемерово. Конечно, они понимали, что там происходит. Тем не менее, у них была сверстана программа и главная тема - это выборы Путина.

– Мне кажется, что приуменьшение масштабов трагедии – тенденция, которая берет начало чуть ли не с "Норд-Оста". Или в последние годы успокоительная работа СМИ еще больше усилилась?

– "Норд-Ост" как раз еще журналисты освещали так, как могли. За это они потом и поплатились. А вот дальше, начиная с Беслана, когда врали в телевизионном эфире первые дни, что в школе находится 354 заложника, когда их там было почти 1200 человек, – это тогда уже было, конечно, вовсю! Дальше – больше! Микшировались события взрыва в метро "Парк культуры" и "Лубянка," теракт в аэропорту "Домодедово", когда погибли более 40 человек. Я просто подробно писала тогда об освещении в телеэфире этих трагедий. И дальше эта тенденция укреплялась. Сегодня кемеровскую трагедию уже не уменьшают, я говорю про вечер воскресенья. Вчера я и не сомневалась, что утром в понедельник все телеканалы включатся. Безусловно, показывают, говорят, может быть, не так сильно драматизируют и не говорят сколько детей погибло, хотя, конечно, показывают, как скорбят, в каком ужасе родители, как несут цветы, свечи. Все показывают.

– Почему всю драму отложили именно до понедельника?

– В прошлое воскресенье были выборы и через неделю итоговые программы были посвящены результатам голосования. Рапортовали о том, как шикарно голосовала страна, как победоносно лидировал Путин. Никто никак не хотел менять эту повестку дня. Хотя к этому часу уже был известен масштаб трагедии в Кемерово. Они сказали, что 5-7 человек погибли, а 35 пропали без вести. Там еще цинизм особенный был в "Вестях недели", когда показали сначала 20 минут про выборы президента, как это все было прекрасно. Потом рассказали про Кемерово - 3 минуты, а потом на 8 минут был большой сюжет Ольги Скабеевой, которая рассказывала как 8 млн. россиян голосовали за название ядерной ракеты. Я считаю, что это такой профессиональный цинизм. Потом анонс фильма про Путина и еще анонс про Путина. И так бесконечно.

– На ваш взгляд, не потерян ли окончательно профессионализм российских федеральных каналов? Сможет ли российская тележурналистика возродиться в случае каких-то глобальных политических перемен в стране?

Деградация профессии чрезвычайная

– Профессионализм, как это не звучит парадоксально и жестко, в общем-то, не ушел. Все зависит от власти, от текущей повестки дня. Как удобно власти, так они и работают. Они полностью подчинены, зависимы. Изменится власть, изменится политика в отношении СМИ, все сразу вспомнят о том, как надо. Но даже в нынешнее время работают люди, которые когда-то работали во время катастроф, чрезвычайных ситуаций. Они, конечно, помнят, как надо. Хотя деградация профессии чрезвычайная! И именно в таких катастрофах она очень сильно проявляется, - считает телекритик Арина Бородина.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в графике президента России пока нет посещения Кемерова. В Кремле также пока не комментируют возможность объявления общенационального траура в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". Ранее власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур с 27 марта.